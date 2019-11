Włodzimierz Czarzasty: Dzisiaj anulują głosowanie, jutro demokrację

Wicemarszałek Sejmu odniósł się do sprawy anulowanego w Sejmie głosowania nad nowymi członkami KRS. Według polityka Lewicy, głosowanie zostało przeprowadzone "na rympał", a prokuratura powinna poważnie rozpatrzeć zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa.

- My nie mamy pretensji o to, co się stało. My mamy pretensje o to, jak z tego kryzysu pani marszałkini Sejmu wyszła. Przecież to można zrobić w sposób cywilizowany. A tak to się pokazało wejście "na rympał". "Mamy siłę, to was po prostu zniesiemy, dzisiaj anulujecie państwo głosowanie, a jutro anulujecie demokrację, jeżeli będzie taka potrzeba". Przecież to jest absurd - powiedział Czarzasty, cytowany przez PAP.