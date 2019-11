Kontrowersyjne głosowanie w Sejmie. Mateusz Morawiecki tłumaczy Elżbietę Witek

- Elżbieta Witek postąpiła w słuszny sposób. Widziałem, jak posłowie zgłaszali problemy z głosowaniem. Doszukiwanie się czegoś niewłaściwego w tej sytuacji jest nie na miejscu - stwierdził premier Mateusz Morawiecki, komentując zamieszanie wokół anulowania głosowania ws. wyboru przez Sejm posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Przypomnijmy, z nagrania na stronie Sejmu wynika, że do marszałek Sejmu podeszła posłanka PiS, która powiedziała, że "trzeba anulować, bo my przegramy". Decyzją marszałek Sejmu głosowanie zostało anulowane, po czym odbyło się powtórne.

Posłowie opozycji alarmowali, że doszło do oszustwa. Lewica złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, o czym informował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu z ramienia Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Koalicja Obywatelska domaga się z kolei odwołania Elżbiety Witek z funkcji marszałka Sejmu.

Co na to Mateusz Morawiecki? Głos zabrał w rozmowie z RMF FM. Premier wskazał, że choć on sam nie miał kłopotów z głosowaniem, to widział, że mieli je zarówno posłowie opozycji, jak i PiS. - Naturalne w tej sytuacji, że mnożna głosowanie powtórzyć - stwierdził. Jako przykład osoby, która miała problemy z głosowaniem, Morawiecki wskazał m.in. Iwonę Śledzińską-Katarasińską.