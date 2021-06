Włodzimierz Cimoszewicza wybuchnął śmiechem. Tak zareagował na cytat z Jarosława Kaczyńskiego

Tuż po wtorkowym posiedzeniu Sejmu parlamentarzyści PiS opuścili gmach przy ul. Wiejskiej i udali się do Przysuchy. Tematów do rozmów było wiele - od przyszłych wyborów w partii, po ostatnie tarcia w koalicji rządzącej. Jarosław Kaczyński miał też "zganić koalicjantów" - podkreślał, że kluczowa jest jedność i współpraca. - Prezes stwierdził też, że musimy spojrzeć na siebie krytycznie, bo my w przeciwieństwie do opozycji potrafimy to zrobić. Mówił, że jeżeli gdzieś były popełniane błędy, to trzeba je naprawić, uderzyć się w pierś, bo opozycja opowiada o nas niestworzone historie, a my musimy być czystsi niż żona Cezara - relacjonował PAP jeden z uczestników spotkania. Co na to były premier, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz? Gdy usłyszał słowa Kaczyńskiego, roześmiał się. - Mam swoje lata. Pamiętam hasła, jak: "Socjalizm tak, wypaczenia nie". Pasuje jak ulał do tego, co mówi Kaczyński - stwierdził Cimoszewicz.