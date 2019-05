Włodzimierz Cimoszewicz "spowodował wypadek i uciekł?". Mamy dementi syna i rzeczniczki

Włodzimierz Cimoszewicz potrącił 70-letnią rowerzystkę. Jeden z tabloidów twierdzi, że kandydat na europosła "uciekł z miejsca wypadku". A to już może rodzić bardzo poważne konsekwencje. Łącznie z karą więzienia. W rozmowie z WP syn byłego premiera dystansuje się jednak od doniesień bulwarówki. - Poczekajmy na koniec prac biegłych - mówi Tomasz Cimoszewicz.

"Samochód polityka nie miał ważnych badań technicznych. To jednak tylko wykroczenie. Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą mu za ucieczkę z miejsca wypadku. Według naszych informacji taki zarzut może mu postawić białostocka prokuratura. Jeśli go postawi, byłemu premierowi może grozić nawet kara więzienia!" - grzmi tabloid (więcej na ten temat TUTAJ ).

- Z uwagi na jednostronność artykułu i fakt powoływania się na anonimowe źródła, nie będę go komentował. Prawda jest taka, że pracę muszą wykonać biegli, których ma powołać prokuratura. Do chwili zakończenia przez nich prac, nie ma powodu, aby cokolwiek dodawać. Ubolewam nad niskimi standardami pracy autorów podobnych materiałów - mówi Wirtualnej Polsce syn byłego premiera.

"Potrąconą zaopiekował się jego znajomy. Najpierw chciał ją odwieźć do domu, ale ostatecznie trafiła do szpitala. Miała złamaną nogę. I to lekarze zaalarmowali policję. Były premier udał się w tym czasie do własnego domu. Funkcjonariusze zabezpieczyli auto i dokonali jego oględzin kilka godzin po wypadku. Wtedy też zbadali trzeźwość byłego premiera. I zatrzymali dowód rejestracyjny auta, bo okazało się, że nie ma ważnych badań technicznych. Zarówno samochód, jak i rower będą wkrótce poddane oględzinom przez biegłych" - cytuje swojego informatora tabloid.