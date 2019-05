Cimoszewicz uciekł z miejsca wypadku? Nowe doniesienia

Nowe doniesienia ws. wypadku z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza. Polityk zapewniał, że rowerzystka, którą potrącił, wjechała na pasy a on potem udzielił jej natychmiastowej pomocy. Ta wersja jednak diametralnie różni się od zeznań poszkodowanej i informacji osoby pracującej przy śledztwie.

Pomocy miał rowerzystce udzielić znajomy polityka i to on odwiózł ją do szpitala. Policję natomiast zawiadomili dopiero lekarze. Polityk natomiast pojechał do domu. Dopiero kilka godzin po wypadku miały się odbyć oględziny auta i zbadanie trzeźwości byłego premiera.