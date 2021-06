Włodzimierz Cimoszewicz gościem programu "Tłit"

- Wszyscy mamy nadzieję, że to szczepienie doprowadzi do zgaśnięcia pandemii koronawirusa. Niestety pytanie, czy będzie to tak do końca skuteczne, cały czas jest przed nami - powiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek w Bratysławie. Prezydent zasugerował, że spadek zakażeń w Polsce może być spowodowany pogodą, a nie szczepieniem coraz większej liczby Polaków, bo - jak tłumaczył - rok temu szczepień nie było, a liczba zakażeń była taka jak teraz.