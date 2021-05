Włocławek. Tragedia w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Nie żyje 3-letni chłopiec

"Do zdarzenia doszło dzisiaj (27.05.2021) około godziny 2 w nocy, kiedy to zostaliśmy powiadomieni o zgonie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej we Włocławku. Personel ośrodka po zauważeniu, że niespełna 3-letni chłopiec nie oddycha, podjął próbę jego ratowania i wezwał pogotowie. Niestety nie zdołano przywrócić dziecku funkcji życiowych" - przekazali funkcjonariusze włocławskiej policji.