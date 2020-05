Włocławek. 14-miesięczne dziecko wypadło z okna. Prokuratura chce aresztu dla ojca

Aresztu wobec mężczyzny domaga się prokuratura. Za narażenie dziecka na utratę życia grozi mu do pięciu lat więzienia. Ojciec dziewczynki złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy.

Przypomnijmy, że do dramatycznej sytuacji doszło w poniedziałek rano, około godz. 9 we Włocławku. Według ustaleń policji po tym, jak 14-miesięczna dziewczynka wypadła z okna na drugim piętrze budynku mieszkalnego we Włocławku, ojciec zabrał ją do przychodni.