Włocławek. 14-miesięczne dziecko wypadło z okna. Pijanego ojca zatrzymała policja

Zdarzenie miało miejsce około godz. 9:00. Według ustaleń policji 14-miesięczna dziewczynka wypadła z okna na II piętrze budynku mieszkalnego we Włocławku.

- Po upadku z II piętra, do którego doszło przy ul. Traugutta, dziecko zostało przez ojca zabrane do pobliskiej przychodni - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Dariusz Krysiński, oficer prasowy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.