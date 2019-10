Włochy. Wenecja wprowadza opłaty za wjazd do miasta

To koniec takich włoskich wakacji, jakie znaliśmy. Wenecja - jedno z najbardziej rozpoznawalnych miast na świecie - wprowadzi opłaty za wjazd od turystów. Rada Miejska zdecydowała, że odpłatność będzie wynosiła do 3 do 10 euro. Nowe prawo ma wejść w życie na początku lipca.



Wenecja - jedno z najpopularniejszych miast we Włoszech (East News, Fot: VINCENZO PINTO/AFP/East News)

Włosi planowali wprowadzenie opłaty jeszcze w tym roku, jednak ze względu na trudności z opracowanie systemu pobierania opłaty turystycznej zdecydowano się opóźnić jej inaugurację. Pierwsza kwota zostanie pobrana 1 lipca 2020 roku - na początku sezonu letniego. Jej wysokość ma być uzależniona od terminu wjazdu oraz tego, czy przypadnie w dniach szczytu sezonu.

Władze liczą, że opłaty wpłynie na "masowy napływ turystów", którzy zazwyczaj przyjeżdżają do miasta tylko na kilka godzin. Ten rodzaj turystyki powoduje wielki tłok, który przekracza możliwości miasta - szczególnie w historycznym centrum Wenecji oraz pobliskich wyspach. Jedynym rozwiązaniem - według rady - było konieczność pobrania dodatkowej opłaty za wjazd samochodem, pociągiem, bądź statkiem wycieczkowym.

Na mocy rozporządzenia przegłosowanego przez radnych, pieniądze te trafiać będą do kasy zarządu miejskiego. Wcześniej magistrat informował, że uzyskane w ten sposób wpływy przeznaczy na utrzymanie i sprzątanie miasta, odwiedzanego rocznie przez ponad 20 milionów osób.

Jak zapowiedziano, system poboru opłat będzie testowany na początku przyszłego roku. Potem zostanie rozwinięty, przede wszystkim jeśli chodzi o transakcje przy pomocy kart płatniczych.

