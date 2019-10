Włoska mafia wysyłała śmieci do Polski? Sensacyjne śledztwo włoskiego Greenpeace

45 ton plastiku, który porzucono na nieczynnej stacji benzynowej pod Gliwicami, pochodziło z Neapolu. To ustalenia zespołu śledczego włoskiego oddziału organizacji Greenpeace. Nielegalny eksport odpadów to problem związany z mafią, której podporządkowane są firmy śmieciowe.

Zespół śledczy aktywistów Greenpeace z Włoch potwierdził, że dzięki fałszywym dokumentom śmieci z Neapolu trafiały do Polski. W pakietach sprasowanego plastiku (razem 45 ton) ze składowiska na nieczynnej stacji benzynowej w Gliwicach znaleziono opakowania znanych włoskich marek. To nie wszystko. Ekolodzy odkryli również oznaczenia firmy Di Gennaro, zajmującej się przetwórstwem plastiku zbieranego od mieszkańców Neapolu.

Dotychczas ta firma twierdziła, że sprzedaż do Polski odbywa się zgodnie z prawem. Plastik miał trafiać do Polski z przeznaczeniem do dalszego przerobu. Tymczasem lądował na nielegalnym składowisku.