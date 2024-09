Włochy walczą ze skutkami powodzi. Nagrania z północy

Miejscowości w regionach Emilia-Romania, Marche i Lazio najbardziej ucierpiały po przejściu ulewnych deszczy pod koniec zeszłego tygodnia. Niż Boris dotarł też na północ Włoch, gdzie wskutek załamania pogody doszło do wylania lokalnych rzek. To w konsekwencji doprowadziło do powodzi. Agencja AP udostępniła nagrania z Traversary, małej miejscowości położonej w regionie Emilia-Romania. W tym miejscu rzeka Lamone wystąpiła z brzegów i zalała mieszkańców. Służby ewakuowały stamtąd również dziesiątki ludzi, których domy groziły zawaleniem. Ucierpiały drogi, budynki czy infrastruktura w miasteczku, co spowodowało duże utrudnienia komunikacyjne i logistyczne. Nagrania z Traversary nieco przypominają te z południa Polski po przejściu żywiołu. Część budynków mieszkalnych mocno ucierpiała. W pewnym momencie widać ujęcia domów, w których brakuje ścian czy okien. Do tego w niektórych miejscach wciąż stoi woda, a tam, gdzie już opadła, pozostawiła za sobą potężne i gęste błoto, z którym teraz będą borykać się poszkodowani.