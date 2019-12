Włochy. Trzęsienie ziemi w pobliżu Florencji

Włochy. W pobliżu Florencji doszło do trzęsienia ziemi. Taką informację podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne.

Jak wynika z pierwszych informacji, trzęsienie ziemi miało mieć magnitudę ok. 4,5. Miało do niego dojść na głębokości ok. 9 km ok. 4:37 czasu polskiego.