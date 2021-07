Włochy. Szef MSZ o szczepieniach na COVID-19: "jedyne antidotum , które pozwoli powrócić do normalnego życia"

W sobotę szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio uznał, że przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 to "odzyskanie naszej wolności, którą zabrała nam pandemia". Jego stwierdzenie dotyczyło dyskusji, która wywiązała się po decyzji włoskiego rządu o konieczności okazywania tzw. zielonych przepustek COVID przy wejściu do różnych miejsc. W związku z tym, w sobotę we Włoszech doszło do wielu protestów.