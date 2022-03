Włochy. Pomnik Putina może trafić do "strefy hańby"

Putin jak tchórzliwy kapitan? Trwa dyskusja

Jak podał dziennik "Il Messaggero" , obecny burmistrz Vagli di Sotto Giovanni Ludovici jest gotów spełnić te żądania. Jednak podczas prowadzenia sporu o przyszłość monumentu powstał też pomysł, by przenieść go do "strefy hańby". Wówczas Putin stanąłby m.in. obok pomnika Francesco Schettino, kapitana statku wycieczkowego Costa Concordia, który po zderzeniu ze skałami, zamiast pomagać w ratowaniu ludzi, uciekł z pokładu, łamiąc tym wszystkie zasady żeglugi.