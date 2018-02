Włochy: Dwie obławy na mafię. Przejęto miliony euro

W poniedziałek specjalnie wyszkoleni policjanci przeprowadzili obławy we Włoszech. W obu akcjach przeciwko mafii z Kalabrii przejęto ponad 50 firm powiązanych z mafiosami, zatrzymano 41 osób, skonfiskowano majątek o wartości 120 milionów euro.

Aresztowanym postawiono zarzuty przynależności do mafii, lichwy i prania brudnych pieniędzy.

Na konferencji prasowej we Florencji przedstawiciele prokuratury zwrócili uwagę jak głęboko sięga system ekonomiczny stworzony przez gangi, podaje tvn24.pl.

Mafia z Kalabrii to najpotężniejsza we Włoszech organizacja mafijna, czerpiąca największe zyski z przemytu i handlu narkotykami.