Włochy. Dane z Lombardii. Dwie trzecie zakażeń to brytyjski wariant koronawirusa

Włochy. Krzywa zakażeń COVID-19 rośnie, nadchodzą trudne tygodnie

- Ze wszystkich regionów napływają sygnały o tym, że krzywa znów wzrasta. Wystarczy spojrzeć na liczbę zakażeń w ostatnim tygodniu, by przekonać się, że wzrosły w sposób znaczący w porównaniu z poprzednimi tygodniami - oświadczył w poniedziałek minister zdrowia Roberto Speranza. Dodał, że najbliższe tygodnie pandemii nie będą łatwe.

We wtorek minister powtórzył, że są mocne sygnały świadczące o wzroście krzywej zakażeń koronawirusem. Na konferencji prasowej podkreślił, że kraj mierzy się z brytyjskim, południowoafrykańskim i brazylijskim wariantem patogenu.

Podczas konferencji zaprezentowano dane z włoskiego Instytutu Służby Zdrowia, z których wynika, że brytyjski wariant koronawirusa staje się dominujący we Włoszech. Instytut podkreśla, że ta mutacja jest bardziej zakaźna, potrzebne jest zaostrzenie kroków

Tym samym liczba zgonów wzrosła od początku pandemii we Włoszech do 98 288. Odnotowano 2,9 miliona przypadków koronawirusa, a ponad 2,4 mln osób jest już wyleczonych. Obecnie zakażonych jest co najmniej 430 tysięcy osób.