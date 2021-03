Materiał powstał przy współpracy z Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Płatności bezdotykowe - udogodnienie, które stało się standardem

Powiedzieć, że pandemia zmieniła nasze życia, to truizm. Globalne zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19 wywarło wpływ na każdy aspekt naszego życia – w tym to, w jaki sposób robimy zakupy. Nasze przyzwyczajenia i preferencje zakupowe musiały siłą rzeczy ulec przemianie, obecnie działamy pod dyktando ścisłych zaleceń rządu i Światowej Organizacji Zdrowia po to, by chronić siebie i najbliższych. Wyjątkowa zaraźliwość i zjadliwość koronawirusa postawiła świat w sytuacji bez precedensu – jeszcze nigdy kraje świata tak mocno połączone nie musiały poddać się swoistej samoizolacji. Jeszcze nigdy społeczeństwa nie musiały tak dużo zmienić w tak krótkim czasie.

Źródło: materiały partnera