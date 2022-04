Wlk. Brytania. Nowe ustalenia operacji "London Bridge". Dotyczą kościołów w całym kraju

Wielka Brytania. "London Bridge is down"

W momencie śmierci królowej Elżbiety II niezależnie od pory dnia premier Wielkiej Brytanii otrzyma niezwłocznie wiadomość: "London Bridge is down". Od lat 60. XX wieku służby są gotowe na wypadek śmierci monarchini, a cała procedura - od momentu potwierdzenia zgonu do pogrzebu w dziesiątym dniu - jest opracowana co do minuty.