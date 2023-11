Właśnie się zaczyna. "Ściana deszczu"

Utrzyma się umiarkowany i dość silny wiatr. W rejonach podgórskich i Karpatach będzie silny, w całym kraju porywisty. Będą również wydane ostrzeżenia meteorologiczne na noc. W tych ostrzeżeniach będzie informacja, że w centralnej części kraju porywy będą dochodziły do 75 km/h, na południu kraju te porywy będą wyższe, czyli na Opolszczyźnie do 80 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej do 110 km/h. W Beskidach również 110 km/h, a w Sudetach i Tatrach 150 km/h" - poinformowała synoptyczka.