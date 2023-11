Wyjątkowo groźny cyklon sunie w kierunku Polski. Sieje spustoszenie w Europie

Pogoda w Polsce. Silny wiatr

Wiatr będzie umiarkowany, jednak na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich może być dość silny. W górach natomiast spodziewany jest silny wiatr. W całym kraju będzie on porywisty, z kierunku południowo-wschodniego i południowego. Na Przedgórzu Sudeckim oraz Opolszczyźnie prognozowane są porywy wiatru do 65 km/h. W Kotlinie Kłodzkiej wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h, na Podhalu do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h, a w Karpatach nawet do 110 km/h.