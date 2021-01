Właściciel lodowiska prostuje komunikat sanepidu. "Nie zamknięto nas, to straszak"

- Nie boję się nałożonej kary 30 tys. złotych. Jest to bezzasadne i będę się bronił w sądzie. Chodzi o to, aby kilku przedsiębiorców ukarać na pokaz i w ten sposób ograniczać otwieranie się biznesów, mimo błędnie sformułowanego zakazu działalności - mówi WP Tomasz Fornalski, właściciel lodowiska Lodogryf w Szczecinie.

To komentarz przedsiębiorcy do niedawnych komunikatów przedstawicieli inspekcji sanitarnej. W Polskiej Agencji Prasowej pojawiła się wypowiedź Małgorzaty Kapłan z WSSE w Szczecinie, iż "podjęta została decyzja o unieruchomieniu działalności". W ślad za komunikatem wiele mediów ogłosiło, że lodowisko zostało zamknięte.

GIS ostrzega: Próby naruszeń spotkają się z reakcją

- W sądzie będę dochodził unieważnienia kary, ale nie tylko. Gdy tylko decyzja okaże się bezprawna, zamierzam pociągnąć do odpowiedzialności osobistej inspektor sanepidu, która podpisuje się pod pismami - zapowiada Fornalski. Dodaje, że podczas interwencji na lodowisku urzędniczki dzwoniły do kogoś i ten urzędnik decydował, czy nakładać karę, czy nie. Według niego oznacza to, że "ktoś z góry" wskazuje osoby do ukarania dla dla przykładu.