Włamał się do kiosku. Zapomniał, że zostawia ślady na śniegu

35-letni mieszkaniec gminy Ulhówek (woj. lubelskie) włamał się, by ukraść paczkę papierosów. Uciekając z miejsca zdarzenia nie zorientował się, że zostawia ślady na śniegu. Gdy funkcjonariusze zapukali do jego drzwi, był mocno zaskoczony.

W czwartek tuż po godz. 23 w Tomaszowie Lubelskim miało miejsce włamanie do kiosku ruchu. Nieznany sprawca, by dostać się do środka wybił szybę w witrynie sklepowej.