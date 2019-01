Poznań. Napad na bank. Policjanci zatrzymali sprawców

Funkcjonariusze z Poznania zatrzymali dwie osoby podejrzane o napad na placówkę bankową przy ul. Promienistej. Odzyskano większość skradzionych pieniędzy. Podczas przeszukania u rabusiów znaleziono również replikę broni.

Do napadu na bank przy ul. Promienistej w Poznaniu doszło w środę. Dwie zamaskowane osoby weszły do placówki bankowej i sterroryzowało obsługę, a następnie ukradło gotówkę. Pracownicy nie odnieśli obrażeń. W budynku nie było wtedy klientów. Policjanci szybko przybyli na miejsce zdarzenia i wykonali wszystkie niezbędne czynności: zabezpieczyli ślady oraz ustalili i przesłuchali świadków.

Już dzień później funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych w tej sprawie. Podczas przeszukania u rabusiów znaleziono nóż i replikę broni. Policjanci odzyskali większość skradzionych pieniędzy, jednak nie podają jak duża to kwota. Zatrzymani w piątek trafili do prokuratury. Mężczyźni to recydywiści, byli już wcześniej karani. Za rozbój grozi im do 12 lat więzienia.