Władze SDP wzywają członka zarządu do rezygnacji. Chodzi o rzeczniczkę ministerstwa sprawiedliwości

Władze SDP chcą jej rezygnacji. Chodzi o rzeczniczkę Ziobry

W czwartek - jak informuje serwis wirtualnemedia.pl - zarząd SDP przyjął uchwałę, w której wzywa swoją członkinię Agnieszkę Borowską do tego, by złożyła rezygnację lub zawiesiła swoje członkostwo we władzach stowarzyszenia.