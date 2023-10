"Władza w Polsce jest do wzięcia". Zagraniczne media o wynikach wyborów

Tegoroczne wybory parlamentarne budziły wielkie emocje nie tylko nad Wisłą. Najważniejsze media zagraniczne również głośno komentują sondażowe wyniki exit poll. Amerykańskie medium CNN jasno wskazuje na możliwość zmiany władzy w Polsce. "Władza w Polsce jest do wzięcia, ponieważ sondaże exit poll przewidują, że partia rządząca straci większość parlamentarną w wyborach o wysokiej stawce" - napisało CNN na platformie X (Twitter). Tymczasem niemiecki dziennik Berliner Zeitung podkreślił, że frekwencja w wyborach w 2023 r. była rekordowa. "Polacy zagłosowali dziś w wyborach parlamentarnych. Frekwencja była rekordowa" - dodał Berliner Zeitung na platformie X. Podczas popołudniowej konferencji przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak mówił, że frekwencja osiągnie rekordową liczbę i było to prawdą. Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat wynika, że frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych wyniosła 72,9 proc. "Wygląda na to, że w Polsce wielką wygraną może pochwalić się demokratyczna opozycja. Jeszcze Polska nie zginęła" - podsumował wyniki wyborów w Polsce brytyjski historyk, Timothy Garton Ash na swoim koncie na platformie X.