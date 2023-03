Władza sama sobie bije brawo. W Sejmie "nocna kontrola pirotechniczna i próba zmęczenia"

"Obawiamy się wyrzucenia"

Alicja Jochymek twierdzi, że w porównaniu do protestu z 2018 r., w którym też brała udział, tym razem dotyka ich więcej ograniczeń. - Trwa posiedzenie Sejmu, więc każde nasze wyjście z odgrodzonej strefy, choćby do toalety, zmusimy zgłaszać Straży Marszałkowskiej - mówi Wirtualnej Polsce. Kobieta dodaje, że noc była ciężka, bo w jej trakcie funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej przychodzili do nich trzy razy.