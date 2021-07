Władysławowo. Protest rolników i rybaków zakończony przed czasem

Do propozycji skrócenia protestu namawiać miał lider AgroUnii. - Są dzieci, są ludzie którzy się denerwują. My nie chcemy zaogniać konfliktu w Polsce - mówił Michał Kołodziejczak. Rolnik "zadawał pytania retoryczne rządzącym", czy zapowiedź powstania holdingu spożywczego oraz zakaz połowu dorsza ma doprowadzić do bankructwa rybaków a później do przejęcia ich gospodarstw przez spółki skarbu państwa.