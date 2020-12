Władysław Kosiniak-Kamysz gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby zakażonych zostało 4633 Polaków. Nie żyje 77 osób. Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 1 207 333. Od początku epidemii zmarło 25 474 chorych.

"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek" - przekazał w niedzielę późnym wieczorem rzecznik rządu Piotr Mueller.

W programie zapytamy też o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które padły w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Pytany o to, czy Mateusz Morawiecki pozostanie premierem do końca kadencji (a więc do 2023 roku), odpowiedział: "Bardzo bym chciał. Prawdopodobieństwo jest bardzo duże". Zapowiedział też, że ostatni raz będzie kandydował na stanowisko prezesa PiS.