Władysław Frasyniuk usłyszał zarzuty i został zwolniony. "Nie boję się procesu, to dla mnie publiczna trybuna"

- My dzisiaj nie rozrabiamy. Obowiązkiem każdego z nas jest stanąć w obronie konstytucji państwa prawa - powiedział były opozycjonista. Władysław Frasyniuk dodał, że według niego, "wolność ulatuje i brakuje silnego głosu polskiej inteligencji, która powie "protestuje'".

- Nie ma zgody na odbieranie nam prawa do wolności, prawa do zgromadzeń. To są nasze podstawowe prawa - wyjaśnił w "Faktach po faktach" w TVN24. dodał, że "jest to kwestia szacunku do państwa prawa". Przyznał, że spodziewał się zatrzymania przez policję.