Policja zatrzymała Władysława Frasyniuka. Po przesłuchaniu został zwolniony

Władysław Frasyniuk został zwolniony po przesłuchaniu w prokuraturze. Wcześniej, po godz. 6, z domu we Wrocławiu zabrało go czterech policjantów. O sprawie dowiedziała się nasza reporterka Magda Mieśnik.

Wcześniej w rozmowie z WP żona Władysława Frasyniuka powiedziała, że policjanci pojawili się w ich domu we Wrocławiu około godz. 6:05. - Szykowałam się do pracy, miałam mokre włosy - mówiła.

Jak przyznała, jej mężowi założono kajdanki. Funkcjonariusze nie chcieli powiedzieć, gdzie go wiozą. - Uważam, że taka wiedza to moje podstawowe prawo - podkreśliła.

Adwokat Frasyniuka Piotr Schramm powiedział, że to nie dolnośląscy policjanci zatrzymali Frasyniuka. Według informacji TVP Info, przesłuchania dokonał warszawski prokurator Łukasz Łapczyński.

Kulisy sprawy

Zatrzymanie to pokłosie incydentu, do którego doszło w czerwcu 2017 r. na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Kilkadziesiąt osób próbowało zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki, siadając na jezdni. Wśród nich był Władysław Frasyniuk. Został on siłą wyniesiony przez policję. Na początku lipca usłyszał zarzut "przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia".