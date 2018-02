Prokuratura doprowadzi Frasyniuka siłą? "Jest przyzwyczajony do takich działań"

Władysław Frasyniuk nie stawia się na wezwania prokuratury. Śledczy mogą w końcu stracić cierpliwość i doprowadzić go siłą. Taką możliwość daje im prawo. – Liczymy się z tym, że w końcu przyjdą i zabiorą Władka – mówi Wirtualnej Polsce Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, żona opozycjonisty.

Frasyniuk już kilkukrotne zignorował wezwania prokuratury, której działania nazywa "represjami politycznymi". – Mamy świadomość konsekwencji, ale mąż nie zamierza poddawać się systemowi, który opiera się na prawie niezgodnym z konstytucją. Zdajemy sobie sprawę, że może dojść do próby doprowadzenia go siłą. Władek ma już doświadczenie w tej kwestii z czasów opozycji. Ja z synem jeszcze nie, ale w obecnym systemie wszystko jest możliwe – mówi żona opozycjonisty. - Na pewno, jeśli będą chcieli wynieść Władka, to przecież nie będzie się z nimi szarpał. - dodaje. Rodzina jest w stałym kontakcie z adwokatem.