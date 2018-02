Lech Kaczyński o Władysławie Frasyniuku. "To bardzo odważny człowiek"

Naturalny i sympatyczny. Zabawnie opowiadał o więzieniu, potrafił fenomenalnie przedrzeźniać Michnika. Tak Władysława Frasyniuka opisywał Lech Kaczyński w książce "O dwóch takich... Alfabet Braci Kaczyńskich".

W środę po godzinie 6 policjanci zabrali Władysława Frasyniuka z jego domu we Wrocławiu. Zatrzymanie ma związek z wydarzeniami z czerwca 2017 r. Podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na warszawskim Krakowskim Przedmieściu kilkadziesiąt osób próbowało zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki , siadając na jezdni. Wśród nich był właśnie Frasyniuk. Został siłą wyniesiony przez policję.

Dziennikarz Jacek Nizinkiewicz przypomniał fragment książki "O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich." Lech Kaczyński był pytany o byłego działacza opozycyjnego z czasów PRL. - To bardzo odważny człowiek, po raz pierwszy zauważyłem go w marcu 1981 roku, kiedy podczas kryzysu bydgoskiego wypowiadał się bardziej rozsądnie niż Bujak, Rulewski, czy Słowik - ocenił Frasyniuka były prezydent.

Stosunki pomiędzy nimi pogorszyły się, gdy Frasyniuk opowiedział się po stronie Tadeusza Mazowieckiego i ROAD. - Kiedy to ja zostałem wiceszefem, Frasyniuk krzyczał, że Wałęsa postawił na bezbarwne postaci. On potem zemścił się na mnie - stwierdził były prezydent. - W styczniu 1991 roku jego ludzie doprowadzili do mojej klęski w walce o przywództwo w związku głosując na Mariana Krzaklewskiego - dodaje Lech Kaczyński.