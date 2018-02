Zatrzymanie Frasyniuka. Wałęsa odgraża się na Twitterze

- Kota se zamknij, a nie "Solidarność"! - tak były prezydent zareagował na zatrzymanie Władysława Frasyniuka. W serii internetowych wpisów zadeklarował pomoc dla byłego działacza opozycyjnego.

Akcja zatrzymania Władysława Frasyniuka wywołała burzę na polskiej scenie politycznej. Głos w tej sprawie zabrał były prezydent Lech Wałęsa. - Władku trzymaj się jestem z Tobą. Spróbuję przyjść po Ciebie, jeśli to się będzie przedłużało. Apeluję jednocześnie do wszystkich naszych zwolenników o zdecydowany opór. Musimy znaleźć pałę na tego karakana - czytamy we wpisie Wałęsy na Facebooku.