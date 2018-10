Władimir Putin jest zadowolony z odejścia Angeli Merkel, która utrzymywała jedność Europy w sprawie antyrosyjskich sankcji.

Putin cieszy się z odejścia Angeli Merkel

Według informacji podanych przez berliński „Tagespiegel” zagraniczni politycy podziwiają niemiecką kanclerz i zaniepokojeni oglądają jej odejście. Angela Merkel zapracowała na wizerunek Niemiec, jako godnego zaufania partnera, zawsze gotowego do wspólnego rozwiązywania problemów. Warto zauważyć, że europejscy partnerzy docenili opanowaną postawę Merkel, zarówno na szczytach UE, jak i podczas różnych kryzysowych sytuacji, takich jak poszukiwanie rozwiązań w sprawie wojny na na Ukrainie czy odchodzenie Polski i Węgier od europejskich wartości. Jak twierdzi „Tagesspiegel” osobą, która może szczerze cieszyć się z odejścia Merkel jest prezydent Rosji, Władimir Putin. Nie da się ukryć, iż to właśnie niemiecka kanclerz podtrzymywała jedność Europy w sprawach antyrosyjskich sankcji. Była obecna między innymi przy rozmowach pokojowych w Mińsku w sprawie konfliktu w Donbasie. W ciągu ostatnich 13 mogła przypominać swoim partnerom, co zostało wówczas ustalone. Wszystko wskazuje jednak na to, że wraz z jej odejściem sytuacja ulegnie zmianie.