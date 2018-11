Wkurzeni pracownicy fiskusa zrobili kontrolę majątku wiceministra finansów. Żądają wyjaśnień

Domagający się podwyżek pracownicy fiskusa nie poszli masowo na zwolnienia lekarskie, jak zrobili to policjanci i strażacy. Wpadli na inny pomysł, mający na celu skłonienie swojego szefa, Mariana Banasia, do rozpoczęcia pertraktacji. Jaki? Wzięli pod lupę jego majątek... i zaleźli luki w oświadczeniach majątkowych.

Dla ludzi od lat zajmujących się na co dzień dochodzeniami karno-skarbowymi i uszczelnianiem systemu podatkowego to była rutynowa robota. Funkcjonariusze KAS przekonują, że znaleźli luki w oświadczeniach majątkowych wiceministra finansów Mariana Banasia. - Oświadczenia majątkowe najważniejszego urzędnika nadzorującego służby podatkowe i tytułującego się pełnomocnikiem rządu ds. zwalczania nieprawidłowości finansowych powinny być wzorcowe. Tymczasem jest w nich sporo luk, widać niechlujność - mówi WP funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej.

Majątek wiceministra pod lupą

Podwładni Mariana Banasia wytropili, gdzie znajduje się należąca do niego kamienica. To nieruchomość o powierzchni 400 m2, położona w Krakowie. Jest wynajmowana pod usługi hotelowe. Wiceminister w poprzednich latach deklarował dochód z tego tytułu w wysokości ok. 40 tys. zł rocznie. Szef KAS poinformował w oświadczeniu majątkowym z grudnia 2016, że zamierza sprzedać nieruchomość (podpisał umowę przedwstępną, którą miał wykazazać w kolejnym oświadczeniu, czyli do września 2017 r.).