Wkrótce zapadnie decyzja ws. wiceministra Łukasza Mejzy? "Kwestia krótkiego czasu"

Czy wkrótce nastąpi dymisja wiceministra sportu Łukasza Mejzy? - Mateusz Morawiecki powiedział, że sprawa jest weryfikowana, badane są też wyjaśnienia Łukasza Mejzy. Prezes Jarosław Kaczyński też o tym wspomniał, powiedział, że nie będzie w tej sprawie oportunizmu - komentował w programie "Newsroom" WP poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. - Ta sprawa musi zostać wyjaśniona z racji tych zarzutów, które pojawiły się w przestrzeni medialnej. Trzeba to zbadać, ja nie chcę wydawać osądów medialnych. Trzeba dać też drugiej stronie prawo wypowiedzenia się, to jest standard prawny - tłumaczył parlamentarzysta. Prowadzący Mateusz Ratajczak dopytywał, ile czasu mogą trwać te wyjaśnienia. - Myślę, że to jest kwestia krótkiego czasu, raczej kwestia dni. (...) Niech sprawa zostanie wyjaśniona, znam tylko niektóre doniesienia medialne. Zakładam, że zostały też przedstawione jakieś wyjaśnienia pisemne, co jest prawdą, co jest nieprawdą. I tego wymaga uczciwość. Jeśli te doniesienia potwierdziłyby się, to trzeba być zasadnicznym - oświadczył Wróblewski.