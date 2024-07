Wjechał w matkę i 6-latka na rowerach. Zostaje na wolności

Mundurowi zatrzymali kierowcy forda prawo jazdy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie - jak poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk - w czwartek po przesłuchaniu usłyszał zarzut z art. 177 par. 2 kk. Według śledczych, 38-latek "umyślnie naruszył bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez nienależną obserwację drogi"; on sam stwierdził, że się zagapił.