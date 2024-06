Wjechał w drzwi sklepu w środku nocy. Tak chciał "zrobić zakupy"

"Problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu mogą dotknąć każdego, bez względu na wiek i płeć, status społeczny oraz pochodzenie. To uzależnienie nie oszczędza nikogo. Ani młodych, ani starych. Przychodzi znienacka, bardzo podstępnie zawłada całym życiem i prowadzi do sytuacji, do których człowiek wolny od nałogu by nie dopuścił. Dlatego dostrzegając taki problem u siebie lub swoich bliskich, warto jak najszybciej poszukać specjalistycznej pomocy" - napisano, informując, że więcej na temat sposobów radzenia sobie z uzależnieniami można przeczytać na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.