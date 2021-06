Wjechał na molo, zawisł na zderzaku. Absurd w Pucku

Puck. Wjechał na molo, zawisł na zderzaku

Do zdarzenia doszło we wtorek 8 czerwca około godziny 10:30. Jak w komunikacie poinformowała straż miejska w Pucku, kierowca samochodu dostawczego wjechał na molo, by skrócić sobie drogę do restauracji, do której zwykle dowoził jedzenie.