Wizyty policji i głośne imprezy. Kim jest podejrzany o skatowanie Ukraińca?

Miejscowi śledczy nie ukrywają, że od dawna nie widzieli w tych stronach tak okrutnej zbrodni. Jej motyw do dziś pozostaje nieoczywisty. Wiadomo, że Adam C. wespół z dwoma pracownikami (Polakiem i Ukraińcem) upili się whisky. Następnie pokłócił się z obcokrajowcem o to, że ten rzekomo go okradł. Jak ujawnił jednak niedawno "Głos Pomorza", najprawdopodobniej później Polacy wmówili sobie, że Mykola S. jest szpiegiem i zaczęli go torturować, żeby się do tego przyznał. I dlatego mieli go zabić.