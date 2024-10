Klaudia El Dursi skazana. Sąd wydał wyrok po szaleńczej jeździe po A2

Numery rejestracyjne pojazdu, do których dotarł Pudelek, potwierdziły, że było to auto należące do celebrytki związanej ze stacją TVN - Klaudii El Dursi. Prezenterka po dwóch dniach od opublikowania nagrania przyznała się do złamania przepisów ruchu drogowego i przeprosiła. Podkreśliła także, że jest gotowa ponieść konsekwencje swojego zachowania.