Dawida nie zagryzły wilki. Śledczy mają nowe ustalenia

Przebadają ślady łap

Śledczy poważnie podeszli do tej sprawy. Prokuratura Rejonowa w Ostródzie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak dotąd nie na wszystkie pytania udało się odpowiedzieć, ale pierwsze opinie nie wykazały żadnych dowodów na to, by wilki zabiły mężczyznę w Kajkowie. Nie można za to wykluczyć, że rozszarpały leżące na polu szczątki.