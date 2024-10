Zabili z irracjonalnych pobudek? Rolnicy skatowali Ukraińca na śmierć

Do szczegółów dotyczących tego morderstwa dotarli kilka dni temu dziennikarze "Głosu Pomorza". Z ich publikacji wynika, że kłótnia zaczęła się od tego, że właściciel gospodarstwa zarzucił Mykoli kradzież. Po awanturze zaczął go jednak jeszcze dodatkowo oskarżać o... szpiegostwo. I to miały być powody, przez które dwaj Polacy wpadli na pomysł, by torturować obcokrajowca. Chcieli w ten sposób zmusić go, by się przyznał do kradzieży i że wywiad wysłał go, żeby zinfiltrował gospodarstwo z bydłem na Pomorzu.