Wizyta sekretarza stanu USA w Polsce. Ekspert komentuje podpisanie umowy

- Wizyta Mike Pompeo pokazuje, jaki mamy pomysł na politykę zagraniczną i w jakim kierunku Polska zmierza. Nie do końca uważam, że to jest słuszny kierunek, by tylko skupiać się na sojuszu z USA. Dlatego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, powinniśmy w pierwszej kolejności dyskutować w ramach Unii Europejskiej o naszej obronności. Umowa o wzmocnieniu obronności z USA to sygnał polityczny wysłany przez amerykańską administrację. Głównie w kierunku Niemiec, z którymi Trump obecnie toczy polityczną wojnę - mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Liedel

- W szerszym kontekście, jest to jeden z elementów układanki puzzle amerykańskiej polityki wobec Europy. Niestety, ale jesteśmy trybikiem w amerykańskiej maszynie. My za to wszystko zapłacimy, my będziemy musieli to wszystko utrzymać. Z geopolitycznego punktu widzenia, symbolika podpisania umowy wpisuje się w amerykańską strategię dotyczącą Europy. Skoro Niemcy nie chcą partycypować w większych nakładach na NATO, to Amerykanie idą do Polski. Z militarnego punktu widzenia niewiele zyskujemy. Z politycznego więcej. Tym bardziej, że sekretarz stanu Mike Pompeo odwiedza Polskę w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej - ocenia ekspert.