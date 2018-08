Wizyta prezydenta Dudy w Australii. Historyczna, ale niezauważona

Czterodniowa wizyta polskiego prezydenta w Australii przeszła na Antypodach całkowicie bez echa. A przy okazji uwypukliła podziały wśród Polonii. Plus jest jeden: wyprawa może przynieść korzyści gospodarcze.

Andrzej Duda był pierwszym polskim prezydentem w Australii. Spędził tam cztery dni, ale trudno powiedzieć, by odniósł dyplomatyczny sukces. Prezydent spotkał się m.in. z Gubernatorem Generalnym Australii Peterem Cosgrove'em, gubernator stanu Victoria Lindą Dessau oraz delegacją rządową (m.in. minister obrony Lindą Dessau). Zapowiadane spotkanie "w cztery oczy" z premierem kraju Malcolmem Turnbulem skończyło się po kilku minutach i formalnym powitaniu Dudy przez szefa rządu.

Mimo tak długiej wizyty, ani razu obecność polskiego prezydenta nie przebiła się do szerszej świadomości Australijczyków. W największych miejscowych mediach praktycznie nie ma było żadnej wzmianki o przyjeździe polskiego prezydenta. Pytani o nią australijscy dziennikarze nie wiedzieli, że ona się odbywa. Nic dziwnego, bo o swoim krótkim spotkaniu z Dudą nie wspomniał nawet na swoim koncie w mediach społecznościowych premier kraju Malcolm Turnbull, który dzień później ledwo przetrwał głosowanie nad wotum nieufności.

- W mediach były jedynie wzmianki o wizycie prezydenta tuż przed faktem. Ale faktycznie później była absolutna cisza. Spotkanie z Turnbullem trwało kilka minut i było czystą formalnością. Owszem, w Australii był kryzys polityczny, ale to nie był raczej powód takiego formatu - mówi WP Marek Weiss, redaktor prowadzący dwutygodnik "Polish-Australian Express". - Ta wizyta mogła przynieść dużo dobrego, ale ostatecznie wyszło jak zawsze - dodaje.

Polonia szczęśliwa, ale podzielona

Cieniem na wizytę położyły się informacje, że Polska zrezygnuje z zapowiadanego wcześniej zakupu wycofywanych z użytku fregat klasy Adelaide dla Marynarki Wojennej. We wtorek w Sydney Duda przekonywał, że temat wciąż jest aktualny i rozmowy na ten temat będą prowadzone. Ale tego samego dnia europoseł PiS Ryszard Czarnecki stwierdził, że analizy MON wykazały, że okręty byłyby Polsce nieprzydatne i zasugerował, że pomysł zakupu fregat pochodził nie od prezydenta, lecz od australijskiej Polonii.

- Nic o tym nie wiem, o fregatach dowiedziałem się z telewizji. Owszem, jest wśród nas garstka "rycerzy dobrej zmiany", którzy bardzo angażują się w politykę, więc być może to oni to wymyślili - mówi WP jeden z polonijnych działaczy.

- Byłem na spotkaniu w Melbourne i trzeba zaznaczyć, że było sympatycznie. Pani gubernator bardzo pochlebnie wypowiadała się o Polakach. Ale to oczywiście było czysto symboliczne - wspomina Weiss.

- Co prawda wszystko odbyło się już w nocy, po ciemku, 50 kilometrów za miastem, ale było pięknie. Kiedy zagrali polski i australijski hymn, to wzruszenie chwytało za gardło - mówi WP uczestnik drugiego spotkania. - To w końcu nasz prezydent, niezależnie od tego z jakiej jest opcji - dodał.