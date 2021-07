Witek na wiecu: bierzecie i narzekacie. Fogiel: to sformułowanie wiecowe, skrót myślowy

Podczas promowania "Polskiego Ładu" Elżbieta Witek wdała się w dyskusję z grupką protestujących. Marszałek Sejmu postanowiła wytknąć swoim oponentom, że narzekają na rząd, ale biorą pieniądze albo korzystają z programów społecznych i socjalnych takich jak: 500 plus, wyprawka szkolna, niższy wiek emerytalny oraz bezpłatne leki dla seniorów. - Robienie afery z tej wypowiedzi jest grubą przesadą. Pani marszałek powiedziała o sobie, co by zrobiła na miejscu tych protestujących. Każdy może w tej kwestii podjąć własną decyzję. To absurdalne, żeby ktoś zamierzał ograniczać dostęp do świadczeń społecznych, a takie głosy pojawiły się po tej wypowiedzi - mówił w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS dodał, że słowa Elżbiety Witek były "sformułowaniem wiecowym" i nie widzi w nich winy polityk. - Wszyscy wiemy, skąd biorą się pieniądze w budżecie, jak działają daniny, podatki. To był pewien skrót myślowy, który padł na wiecu. Oczywiście, zawsze możemy łapać się za słówka - dodał Fogiel.