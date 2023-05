Witek komentuje słowa Tuska. "Odsłuchiwałam kilka razy"

Witek odniosła się również do weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, na której Jarosław Kaczyński złożył kolejne obietnice. Szef partii zapowiedział podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia 2024, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat, a także zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych.