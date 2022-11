Wirusolog ostrzega przed nowym wariantem Omikronu. Może popsuć nam święta

Szczepienia a nowy wariant Omikronu

- Bezwzględnie dalej warto się szczepić. Część przeciwciał może nie rozpoznać białka kolca nowego subwariantu, dlatego należy postawić na ilość. Jeśli tych przeciwciał będzie dużo, właśnie po szczepieniu, to nawet po słabszym rozpoznaniu BQ.1, będą w stanie przynajmniej częściowo go zneutralizować. Dzięki temu możemy ograniczać rozwój objawów choroby i zmniejszać ryzyko wystąpienia tych najpoważniejszych. Słowem, szczepienia dalej są potrzebne, by ograniczać ciężkie zachorowania i hospitalizacje chorych - powiedziała.