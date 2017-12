Wirtualna Polska żąda przeprosin od Michała Karnowskiego

Wirtualna Polska wezwała Michała Karnowskiego do opublikowania przeprosin na Twitterze. Dziennikarz, poirytowany jednym z naszych tekstów, użył słów, które nie przystoją w publicznej debacie.

"No nie! Wirtualne parówy ścigają Karnowskiego, którego żona poprosiła by rano kupił papier toaletowy. I nie Jacek, a Michał. Czy w łazience też mam uważać na Machałę?" - to treść tweeta, który Michał Karnowski zamieścił tuż po naszej publikacji.